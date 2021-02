Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich am Montag vorbörslich in der Gewinnzone und könnte damit sein bisheriges Hoch bei 14.131,52 Punkten übertreffen.

2. Börsen in Fernost freundlicher

Der japanische Leitindex Nikkei kann um 1,93 Prozent auf 29.335,41 Punkte zulegen und steigt damit erstmals seit August 1990 über die Marke von 29.000 Punkten. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,92 Prozent auf 3.528,52 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong um 0,31 Prozent auf 29,379.93 Punkte zulegt. (7.13 Uhr MEZ)

3. Daimler-Truck-Chef Daum: Börsengang ändert Herausforderungen nicht

Daimler-Truck-Chef Martin Daum sieht durch den geplanten Börsengang keine gänzlich neuen Herausforderungen auf die Lkw- und Bus-Sparte zukommen. Zur Nachricht

4. Gespräche mit Hyundai über Apple-Auto gescheitert

Hyundai wird kein Auto für Apple bauen. Wie aus einer Mitteilung von Hyundai Motor und seinem Schwesterunternehmen Kia an die Aufsichtsbehörden hervorgeht, gibt es "keine Gespräche mit Apple über die Entwicklung eines autonomen Fahrzeugs". Zur Nachricht

5. Biden sagt "extremen Wettbewerb" der USA mit China voraus

US-Präsident Joe Biden sieht in China nicht unbedingt einen Gegner, aber in jedem Fall einen harten Konkurrenten. Zur Nachricht

6. Japanischer Elektrokonzern Renesas will Dialog Semiconductor kaufen

Der britische Chipentwickler Dialog Semiconductor könnte schon bald in asiatische Hände fallen. Zur Nachricht

7. Veolia setzt nun auf feindliche Übernahme von Suez

Der Versorger Veolia hat im Ringen um den Konkurrenten Suez die Geduld verloren. Zur Nachricht

8. Brasilien: Massenentlassungen von Ford-Mitarbeitern untersagt

Zwei brasilianische Arbeitsrichter haben dem US-Autobauer Ford Massenentlassungen bei der geplanten Schließung von Fabriken in dem südamerikanischen Land verboten. Zur Nachricht

9. Ölpreise höher

Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.25 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,58 auf 57,43 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,55 auf 59,89 Dollar anzog.

10. Euro stabil

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn über der Marke von 1,20 US-Dollar gehalten. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2040 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend.

Bildquellen: Creativa Images / Shutterstock.com