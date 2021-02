Der Fokus der Anleger lag auf den US-Arbeitsmarktdaten, die am Nachmittag veröffentlicht wurden. Zwar war eine Entspannung am US-Arbeitsmarkt zu erkennen, Analysten rechneten im Vorfeld aber mit einem höheren Jobwachstum.

Der DAX war kaum verändert gestartet und konnte im weiteren Handelsverlauf leichte Gewinne verzeichnen, fiel dann aber an die Nulllinie zurück. Ins Wochenende ging er dann noch 0,03 Prozent tiefer bei 14.056,72 Punkten. Daneben legte der TecDAX zu, nachdem er bereits etwas höher eröffnet hatte. Aus dem Handel ging er mit einem Plus von 0,07 Prozent auf 3.505,98 Punkte.

Die positive Entwicklung an den asiatischen sowie den US-Börsen verlieh auch den Märkten in Europa Rückenwind. Der Blick der Anleger richtete sich auch auf die US-Arbeitsmarktdaten, die am Nachmittag veröffentlicht wurden.

Der EuroSTOXX 50 startete nahezu unverändert und zog anschließend an. Im Tagesverlauf notierte er weiterhin im Plus und schloss dann 0,28 Prozent fester bei 3.652,43 Punkten.

Die europäischen Handelsplätze zeigten sich am Freitag von ihrer freundlichen Seite.

An den US-Börsen ging es vor dem Wochenende aufwärts.

Der Dow Jones eröffnete kaum verändert und legt dann zu. Ins Wochenende ging der Dow letztendlich 0,30 Prozent im Plus bei 31.148,11 Einheiten. Auch der NASDAQ Composite gewann zum Start, im Tagesverlauf hielt er dieses Niveau und schloss so 0,57 Prozent höher bei 13.856,30 Einheiten. Im weiteren Verlauf bleibt er auf grünem Terrain und verbucht zeitweise ein neues Rekordhoch. Derweil markierte der S&P 500 einen neuen Höchststand bei 3.894,56 Punkten.

Die als "Payrolls" bezeichneten Arbeitsmarktdaten konnten nur teilweise überzeugen. So stieg das US-Jobwachstum im Januar zwar an, blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Zugleich sank die Arbeitslosenquote kräftig. Bereits am Donnerstag fielen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend niedrig aus.

Unternehmensseitig lieferten T-Mobile, Ford und viele weitere Firmen Impulse, die ihre Zahlen vorgelegt hatten.

Die Stimmung wurde dennoch durch die Corona-Pandemie gedrückt: In den USA wurden an einem Tag erstmals mehr als 5.000 Todesfälle verzeichnet, die mit dem Virus in Verbindung standen.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken