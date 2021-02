BMW startet bei Großhandelsabsatz offenbar stark ins neue Jahr - BMW-Aktie profitiert

Der sogenannte Großhandelsabsatz bei der Marke BMW schnellte im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat weltweit um 27 Prozent auf 182 764 Autos hoch, wie die Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Montag aus Unternehmenskreisen erfuhr. Eine BMW-Sprecherin wollte die Informationen nicht kommentieren. Konkurrent Daimler war beim Verkauf an die Autohändler mit seiner Stammmarke Mercedes-Benz ebenfalls gut ins neue Jahr gekommen und hatte mit 178 679 Autos 10,5 Prozent mehr Pkw abgesetzt.

Den Informationen zufolge trug unter anderem ein starkes Abschneiden im wichtigsten Einzelmarkt China zu dem kräftigen Verkaufsplus von BMW zu Jahresanfang bei. In der Volksrepublik hatte 2020 ein früh beginnendes Neujahrsfest sowie der Ausbruch der Corona-Pandemie den Markt im Januar belastet. In diesem Januar ist laut vorläufigen Zahlen des chinesischen Herstellerverbands CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) der Absatz der Hersteller an die Händler im Vorjahresvergleich um fast 32 Prozent gestiegen.

Die BMW-Aktie verteuert sich am Montag via XETRA zeitweise um 0,93 Prozent auf 70,70 Euro.

