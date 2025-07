BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktie im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 85,66 EUR zu.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 85,66 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BMW-Aktie bei 85,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 85,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 803.590 BMW-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.07.2024 auf bis zu 92,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 7,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 26,50 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,97 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 88,05 EUR.

BMW ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,38 EUR, nach 4,42 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,61 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 33,76 Mrd. EUR.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

