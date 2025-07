BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 85,56 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 85,56 EUR nach oben. Bei 85,80 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 438.442 BMW-Aktien.

Bei 92,38 EUR markierte der Titel am 13.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 7,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,96 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 26,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,97 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 88,05 EUR.

BMW gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,42 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,80 Prozent auf 33,76 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 36,61 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von BMW rechnen Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,62 EUR je BMW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Overweight für BMW-Aktie

BMW-Aktie fester: BMW hält trotz China-Schwäche Absatz stabil

So schätzen Analysten die BMW-Aktie ein