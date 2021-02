Oppenheimer: Investoren können auf eine weitere Rally bei diesen Rekord-Aktien setzen

• Biden-Vereidigung beflügelt S&P 500-Aktien• Oppenheimer rät Rekord-Aktien treu zu bleiben• Chantico Global-Expertin sorgt sich aufgrund von Überbewertungen

Das neue Jahr bringt für viele Menschen sicherlich die Hoffnung, dass die Corona-Pandemie mit dem Voranschreiten der weltweiten Impfungen gegen das Virus ein Ende findet. Hinzu kommt der Wechsel im Weißen Haus: Mit der Vereidigung des US-Demokraten Joe Biden wird ein neues Kapitel in der Geschichte der USA aufgeschlagen. Hierbei wird von Marktteilnehmern vor allem auf weitere Konjunkturhilfen gehofft, die der angeschlagenen US-Wirtschaft weiter auf die Sprünge helfen sollen. Daneben rückt auch die US-Notenbank Fed wieder vermehrt in den Blick von Börsianern, die hoffen, dass die Währungshüter an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalten werden.

S&P 500-Aktien auf neuen Höhen

Inmitten dieses Umbruchs konnten einige Größen des marktbreiten US-Index S&P 500 auf neue Höhen steigen, wie in der CNBC-Sendung Trading Nation festgestellt wurde: Netflix, Etsy, General Motors, Johnson & Johnson, Google-Mutter Alphabet, Texas Instruments sowie Activision Blizzard gehörten dazu. Schon bei der Auflistung der Unternehmen wird deutlich, dass sie zwar verschiedenen Branchen angehören, jedoch vor allem zu den sogenannten Pandemie-Gewinnern gehören. Dabei ist insbesondere die Stärke des Kommunikationssektors auffällig, wie Oppenheimer-Analyst Ari Wald gegenüber Moderatorin Seema Mody betonte. Dabei hatte er eine deutliche Antwort auf die Frage Modys, ob es für Anleger der besagten Unternehmen nach Erreichen neuer Bestmarken nun Zeit sei, Gewinne mitzunehmen oder doch auf weitere Höhen zu hoffen: "Sie sollten bei Ihren Gewinnern bleiben. Bleiben Sie drin. Wenn es Aktien auf neue Höhen schaffen, ist das etwas Gutes. Aktien die neue Bestmarken aufstellen, brechen diese Rekorde danach normalerweise erneut", so Wald.

Oppenheimer bullish gegenüber Activision Blizzard

Auf einen der Werte wollte Wald dabei noch etwas genauer eingehen, nämlich auf den Computer- und Videospielkonzern Activision Blizzard. So hätte es die Aktie nun erfolgreich geschafft, den hartnäckigen Widerstand bei 85 US-Dollar zu brechen, an dem der Anteilsschein in den letzten zwei Jahren immer wieder abgeprallt war: "Wir sehen ein Ausbrechen nach oben ausgehend von diesem Level von vor über zwei Jahren. Ich denke, dass dies auf weitere Gewinne hindeutet vor allem mit der Stärke des Sektors im Rücken. Activision Blizzard sieht gut aus", so Wald gegenüber Trading Nation.

Tatsächlich hat das Papier des Spieleentwicklers einen starken Lauf hinter sich. So verbuchte die Activision-Aktie in den letzten drei Monaten ein Plus von rund 28 Prozent. Innerhalb eines Jahres kann das Papier auf ein Plus von 68 Prozent blicken und notiert damit bei 101,61 US-Dollar auf Rekordniveau (Stand ist der Schlusskurs vom 5. Februar 2021).

Vorsicht gegenüber Netflix geboten?

Etwas vorsichtiger äußerte sich hingegen Chantico Global-Expertin Gina Sanchez gegenüber Corona-Profiteur Netflix. Zwar habe der Streamingdienst durch die Krise einen kräftigen Wachstumsschub erfahren und im wichtigen Heimatmarkt bei der Abonnentenzahl noch mal einen großen Satz nach oben gemacht, allerdings sei fraglich, inwieweit des Tempo langfristig noch aufrecht erhalten werden könne. Zwar sieht die Analystin international noch einiges an Wachstumspotenzial für Netflix voraus, allerdings sei die Rückkehr zur Normalität für den Video-On-Demand-Dienst "der wahre Lackmustest".

Diese Aktie bleibt verlässlich

Darüber hinaus sollten Anleger nach Meinung Sanchez‘ auch die wachsenden Bewertungen der Unternehmen, die jüngst zu neuen Höhen aufstiegen, nicht völlig außer Acht lassen. Viele Unternehmen würden mittlerweile immer höhere Kurs-Gewinn-Verhältnisse ausweisen. Ein verlässliches Unternehmen, dass hier als Absicherung dienen könnte, sei der Chantico Global-Chefin zufolge Johnson & Johnson, als "großer Dividendenzahler" und Unternehmen, "das das Potenzial hat, auch als defensiv zu gelten, sollte es am Markt abwärts gehen […], aber gleichzeitig auch noch Luft nach oben hat, da es sich momentan in der Phase 3 seines eigenen Impfstoff befindet. Ein Impfstoff, der auch bei normaler Kühlung ungefähr einen Monat stabil bleibt".

