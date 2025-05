Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 174,33 USD zu.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 174,33 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 175,26 USD. Bei 173,03 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.670.519 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 207,05 USD. Dieser Kurs wurde am 05.02.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,77 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,53 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 24,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,516 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 196,83 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 24.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,91 USD je Aktie generiert. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,97 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 80,47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 29.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,57 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

