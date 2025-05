Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag im Aufwind

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 172,55 USD nach oben.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 172,55 USD. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 174,40 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 174,11 USD. Bisher wurden heute 1.489.786 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 05.02.2025 markierte das Papier bei 207,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 19,99 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 140,53 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Kursverlust von 18,56 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,516 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 196,83 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 24.04.2025 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,84 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,91 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 89,97 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,47 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 29.07.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 9,57 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

