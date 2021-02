Carl Zeiss Meditec weiter zuversichtlich für laufendes Geschäftsjahr - Carl Zeiss Meditec dennoch leichter

So sollten sich der Umsatz und der operative Gewinn in den zwölf Monaten bis Ende September gegenüber dem von der Corona-Pandemie geprägtem Vorjahr erholen, teilte die im MDAX gelistete Carl Zeiss -Tochter am Montag in Jena mit und bekräftigte damit die Aussagen von Mitte Januar.

Bereits Mitte Januar hatte der Konzern die wichtigsten Kennziffern für das erste Geschäftsquartal 2020/21 veröffentlicht und dabei den Ausblick auf das laufende Jahr abgegeben. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um fast 30 Prozent auf 73 Millionen Euro. Der Umsatz lag wegen Währungseffekten knapp unter dem Vorjahresniveau. Diese herausgerechnet gab es zumindest ein kleines Umsatzplus von 2,6 Prozent.

Die Sparte mit Geräten für die Augenheilkunde konnte erstmals seit Beginn der Pandemie wieder zulegen. Wegen der andauernden Beschränkungen in der Covid-19-Krise gingen dagegen die Erlöse aus dem Bereich Mikrochirurgie zurück.

Mittelfristig rechnet der Vorstand um Konzernchef Ludwin Monz weiter damit, die Marge auf Basis des Gewinne vor Zinsen und Steuern (Ebit) nachhaltig über den Wert von 18 Prozent heben zu können. Im vergangenen Geschäftsjahr war diese auf 13,3 Prozent gefallen.

Papiere von Carl Zeiss Meditec verlieren via XETRA zeitweise 036 Prozent auf 137,40 Euro.

JENA (dpa-AFX)

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec