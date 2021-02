Tesla reduziert Preise in Deutschland: Model 3 wird zu 3.500 Euro günstiger

Aktien in diesem Artikel Tesla 706,50 EUR

• Tesla senkt Preise für gesamtes Portfolio in Deutschland

• Einstiegsmodell wird erneut günstiger

• Auch andere europäische Länder betroffen

Tesla gibt Preissenkungen an Kunden weiter

Sang- und klanglos reduzierte Tesla die Preise für seine Modelle in Deutschland. Nicht nur, dass der Elektroautohersteller im vergangenen Jahr eine aktualisierte, günstigere Version seines Einstiegswagens Model 3 zuerst in China, und dann auch in Europa einführte. Im Juli wurde in Deutschland dann die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer umgesetzt, wodurch alle Tesla-Modelle nur noch mit 16 statt 19 Prozent besteuert wurden. Wie das Portal Teslamag.de berichtet, hat der Konzern unter Führung von Elon Musk seine Preise zum Jahreswechsel nicht angehoben, nachdem die coronabedingte Steuersenkung zum neuen Jahr auslief. Mitte Januar reduzierte das Unternehmen dann die Preise für die futuristischen Elektrofahrzeuge erneut. Von der Preissenkung betroffen sollen alle Modelle des Branchen-Pioniers sein.

Einstieg in Tesla-Universum wird günstiger

Besonders das Einstiegsmodell Model 3 wird dadurch noch attraktiver. Bezifferte das Unternehmen den Verkaufspreis zuvor noch mit mindestens 42.900 Euro, ist das Fahrzeug nun bereits ab 39.900 Euro zu haben. Dazu kommt jeweils noch eine Bearbeitungsgebühr von 980 Euro, mit der Umweltprämie der Bundesregierung lassen sich aber noch 6.000 Euro sparen. Mit einem Endpreis von 34.970 Euro liegt der günstigste Tesla nun also 2.910 Euro unter seinem Preis vom letzten Jahr, was einem Abzug von mehr als sieben Prozent entspricht. Bei der Long-Range-Variante lassen sich 2.500 Euro sparen, das Performance-Modell ist sogar für 3.500 Euro weniger zu haben, berichtet das Magazin weiter.

In der Vergangenheit sollen plötzliche Preisreduktionen zu einer Empörungswelle unter Kunden geführt haben, die ihre Fahrzeuge noch zum vollen Preis bestellten. Zahlreiche Stornierungen seien die Folge gewesen, so Teslamag.de. Aus diesen Fehlern scheint der Konzern nun aber gelernt zu haben: Käufer berichten, dass Tesla die Preise für kürzlich bestellte Fahrzeuge ebenfalls reduziert habe, und zwar ohne, dass sich die Kunden zuvor beschwert hätten.

Nahezu europaweite Rabattierungen

Wie Tesla-Fans auf Twitter beobachteten, fand die Preissenkung nicht nur in Deutschland statt. In Schweden sollen die Preise so um zwei Prozent reduziert worden sein, wobei der Nutzer "Tesla-Facts" die Möglichkeit einer allgemeinen Währungsanpassung aufwirft, die für die Rabattierungen verantwortlich sein könnten.

Laut Teslamag.de erklärte ein Tesla-Mitarbeiter gegenüber dem Magazin, dass sich die Rabattaktion der Modelle Long Range und Performance fast auf den kompletten europäischen Markt erstrecke, das Einsteigermodell neben Deutschland aber nur in Frankreich, Italien, den Niederlanden und Belgien reduziert worden sei.

