Nach IPO: Das steckt hinter Tesla-Konkurrent Nikola Motors

• Mit Innovation an die Spitze• Nikola mit erfolgreichem Börsengang• Investoren gehen hohes Risiko

Nikola Motors, ein Startup dessen Börsenbewertung an der von Ford und Fiat Chrysler vorbeigezogen ist, erwirtschaftet bislang noch keinen Umsatz.

Das Startup entwickelt Trucks mit einem wasserstoffbetriebenen Motor. Dieses Konzept lässt Aktionäre aktuell in großem Stil investieren, wodurch der Unternehmenswert auf mittlerweile circa 19,47 Milliarden Dollar angestiegen ist (Stand Schlusskurs vom 13. Juli). Zum Vergleich: Fiat hat einen Unternehmenswert von rund 15,8 Milliarden Dollar.

I've wanted to say this my whole adult life; $NKLA is now worth more than Ford and FCA. Nipping on the heels of GM. It may go up or down and that's life but I'll do my part to be the most accessible and direct executive on Twitter. Others will follow.