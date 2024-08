1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag auf grünem Terrain

So bewegt sich 1&1

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die 1&1-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 14,90 EUR.

Um 09:01 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 14,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die 1&1-Aktie bei 14,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,82 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.180 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 19,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 24,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.08.2023 (10,12 EUR). Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 47,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,39 EUR aus.

1&1 veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,53 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,02 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte 1&1 am 08.08.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,79 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

