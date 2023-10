1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag nahezu unverändert

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 16,02 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:00 Uhr bei der 1&1-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 16,02 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 1&1-Aktie bisher bei 16,02 EUR. Bei 16,02 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 16,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 775 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 22.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,86 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 4,98 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,39 EUR ab. Mit Abgaben von 41,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,02 EUR an.

1&1 gewährte am 30.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 0,55 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 1.013,40 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 976,10 EUR umgesetzt.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,83 EUR im Jahr 2023 aus.

