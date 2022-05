1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 16:22 Uhr wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 20,14 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 1&1-Aktie bisher bei 20,30 EUR. Bei 20,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 29.733 1&1-Aktien den Besitzer.

Bei 27,86 EUR erreichte der Titel am 26.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,88 EUR je 1&1-Aktie aus.

Am 17.03.2022 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.007,60 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 933,50 EUR umgesetzt.

Am 12.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2023-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 10.05.2023 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,78 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

April 2022: Die Expertenmeinungen zur 1&1-Aktie

Erste Schätzungen: 1&1 legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dividendenrenditen der TecDAX-Aktien: Hier kommen Anleger auf ihre Kosten

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch)

Bildquellen: 1&1 Drillisch