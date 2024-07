1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von 1&1. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 15,84 EUR.

Die Aktie verlor um 11:38 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 15,84 EUR. In der Spitze fiel die 1&1-Aktie bis auf 15,80 EUR. Bei 16,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.193 Stück gehandelt.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 19,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 19,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 40,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem 1&1 seine Aktionäre 2023 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 21,39 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 08.05.2024. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,02 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,79 EUR je Aktie.

