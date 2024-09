1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,3 Prozent auf 14,18 EUR nach.

Um 15:52 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 14,18 EUR ab. Die 1&1-Aktie sank bis auf 14,16 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.269 1&1-Aktien.

Bei 19,78 EUR markierte der Titel am 24.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 39,49 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 11,98 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 15,51 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 21,04 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 08.08.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 EUR, nach 0,49 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 972,06 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 991,54 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte 1&1 am 12.11.2024 präsentieren. 1&1 dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je 1&1-Aktie.

