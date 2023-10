1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

1&1 im Blick

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 15,84 EUR ab.

Die 1&1-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 15,84 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 15,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.526 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 22.09.2023 markierte das Papier bei 16,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,44 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,72 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 19,02 EUR angegeben.

1&1 veröffentlichte am 30.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.013,40 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 976,10 EUR umgesetzt worden waren.

Am 10.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,83 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

