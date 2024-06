1&1 Aktie News: 1&1 verteidigt am Mittag Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von 1&1 zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die 1&1-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 17,72 EUR an der Tafel.

Im XETRA-Handel kam die 1&1-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 17,72 EUR. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,80 EUR an. Der Kurs der 1&1-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,66 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.945 1&1-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,78 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.07.2023 bei 9,39 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 47,01 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,57 EUR je 1&1-Aktie an.

1&1 ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,02 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,02 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

