1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von 1&1. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 16,08 EUR zu.

Um 09:00 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 16,08 EUR. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 16,08 EUR zu. Bei 16,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 31 Aktien.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,01 Prozent. Bei 9,39 EUR fiel das Papier am 11.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 41,60 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 21,39 EUR.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 1,02 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,02 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 08.08.2024 gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2024 1,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

