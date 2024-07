1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag im Plus

Blick auf 1&1-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von 1&1. Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:01 Uhr stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 16,04 EUR. Bei 16,04 EUR erreichte die 1&1-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 2.869 Stück.

Bei einem Wert von 19,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.07.2023 bei 9,39 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,46 Prozent.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 21,39 EUR angegeben.

1&1 gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,02 Mrd. EUR – ein Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

