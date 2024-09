1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 14,04 EUR.

Die Aktie notierte um 11:35 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 14,04 EUR. Im Tief verlor die 1&1-Aktie bis auf 14,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 14,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.518 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,88 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,98 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 21,04 EUR.

1&1 gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 991,54 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 972,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

