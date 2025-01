1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Vormittag stärker

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 11,86 EUR.

Um 09:04 Uhr stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 11,86 EUR. Kurzfristig markierte die 1&1-Aktie bei 11,86 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,80 EUR. Bisher wurden heute 1.946 1&1-Aktien gehandelt.

Am 24.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 66,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 11,14 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 6,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 19,11 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 12.11.2024. In Sachen EPS wurden 0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,41 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,60 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,00 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,04 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die 1&1-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.03.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2024 1,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

