1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag höher

1&1 im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von 1&1. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 18,50 EUR zu.

Die 1&1-Aktie konnte um 11:44 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 18,50 EUR. Bei 18,60 EUR erreichte die 1&1-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,60 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 11.156 Aktien.

Bei 19,14 EUR erreichte der Titel am 26.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 3,46 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Mit Abgaben von 40,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,00 EUR für die 1&1-Aktie aus.

Am 12.05.2025 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,939 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Verve Group-Aktie nimmt Platz von 1&1 im SDAX ein - Verve-Aktie schwächelt

TecDAX-Wert 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 1&1-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Verve und SMA Solar steigen in SDAX und TecDAX auf - 1&1 muss weichen