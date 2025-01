1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagvormittag mit sattem Kursplus

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von 1&1. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,6 Prozent auf 12,52 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,6 Prozent auf 12,52 EUR zu. Die 1&1-Aktie legte bis auf 12,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 11,96 EUR. Bisher wurden heute 12.358 1&1-Aktien gehandelt.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 19,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 57,99 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,14 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 11,02 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,11 EUR aus.

Am 12.11.2024 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,34 EUR. Im letzten Jahr hatte 1&1 einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,04 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,00 Mrd. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,63 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

