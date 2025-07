1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Kurs der 1&1

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 18,68 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:39 Uhr wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 18,68 EUR nach oben. In der Spitze gewann die 1&1-Aktie bis auf 18,78 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.205 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 26.06.2025 markierte das Papier bei 19,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 11,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 12.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,47 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 1,02 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,934 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

TecDAX-Wert 1&1-Aktie: So viel Verlust hätte eine 1&1-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

1&1-Aktie fällt: 1&1 meldet Gewinnwarnung für 2025 - Vodafone-Deal belastet Ergebnis

So schätzen Analysten die 1&1-Aktie ein