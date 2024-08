1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochmittag mit KursVerlusten

1&1 im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von 1&1. Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 13,12 EUR.

Die 1&1-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 0,8 Prozent auf 13,12 EUR nach. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,06 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.807 1&1-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. 50,76 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,62 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,400 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,17 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 08.05.2024. In Sachen EPS wurden 0,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,02 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 972,06 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte 1&1 am 08.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,73 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

