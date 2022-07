1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Um 08.07.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 18,07 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die 1&1-Aktie bei 18,17 EUR. Bei 17,99 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 16.065 1&1-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,86 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.08.2021 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 35,14 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 06.07.2022 Kursverluste bis auf 17,66 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,32 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 27,24 EUR.

Am 12.05.2022 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,58 EUR gegenüber 0,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 975,90 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 1&1 einen Umsatz von 973,72 EUR eingefahren.

Die 1&1-Bilanz für Q2 2022 wird am 04.08.2022 erwartet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 16.08.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2022 1,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

