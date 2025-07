1&1 Aktie News: 1&1 verteidigt am Dienstagmittag Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von 1&1 hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die 1&1-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 18,58 EUR.

Die 1&1-Aktie bewegte sich um 11:47 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 18,58 EUR. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 18,58 EUR zu. In der Spitze fiel die 1&1-Aktie bis auf 18,54 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.767 1&1-Aktien.

Am 26.06.2025 markierte das Papier bei 19,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 2,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,10 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 40,26 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,00 EUR.

1&1 veröffentlichte am 12.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,02 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 07.08.2025 gerechnet. Am 30.07.2026 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2025 0,934 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

