1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Kursverlauf

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 11,78 EUR.

Die 1&1-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 11,78 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die 1&1-Aktie bei 11,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,86 EUR. Zuletzt wechselten 664 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 40,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 11,14 EUR fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 5,43 Prozent sinken.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,050 EUR je 1&1-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,11 EUR.

1&1 gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,41 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 1,00 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 1,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,63 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX fällt schlussendlich zurück

Handel in Frankfurt: TecDAX notiert am Nachmittag im Minus

TecDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen TecDAX steigen