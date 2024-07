1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von 1&1. Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Das Papier von 1&1 legte um 09:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 16,08 EUR. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 16,08 EUR. Bei 16,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22 1&1-Aktien.

Bei einem Wert von 19,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Bei 9,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 71,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 21,39 EUR.

Am 08.05.2024 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 31.07.2025.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

