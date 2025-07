1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Mittwochmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 18,70 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 18,70 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die 1&1-Aktie sogar auf 18,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.032 1&1-Aktien.

Am 26.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,14 EUR. Mit einem Zuwachs von 2,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 40,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Vorjahr erhielten 1&1-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,00 EUR aus.

Am 12.05.2025 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,57 Prozent zurück. Hier wurden 1,02 Mrd. EUR gegenüber 1,02 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von 1&1.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 0,934 EUR im Jahr 2025 aus.

