1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagnachmittag mit Einbußen

So bewegt sich 1&1

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 13,90 EUR ab.

Die 1&1-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 13,90 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 13,88 EUR. Bei 14,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 9.159 Aktien.

Am 24.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,30 Prozent hinzugewinnen. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 13,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 21,04 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 08.08.2024. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 991,54 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 972,06 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte 1&1 am 12.11.2024 präsentieren. 1&1 dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,71 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

