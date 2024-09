1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag fester

1&1 im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von 1&1. Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Aktie legte um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 14,02 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die 1&1-Aktie bei 14,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,04 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.052 1&1-Aktien umgesetzt.

Bei 19,78 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 41,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 11,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 17,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 21,04 EUR.

1&1 gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 991,54 Mio. EUR – ein Plus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 972,06 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 18.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,71 EUR fest.

