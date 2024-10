1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von 1&1. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 13,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:51 Uhr wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 13,90 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 1&1-Aktie bisher bei 13,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.790 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 42,30 Prozent wieder erreichen. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,98 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,81 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 20,83 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 08.08.2024. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 972,06 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 991,54 Mio. EUR ausgewiesen.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte 1&1 die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,69 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Mittwochshandel in Frankfurt: Das macht der TecDAX nachmittags

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX legt am Mittag zu