1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 15,02 EUR.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 15,02 EUR. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,86 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 28.870 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 17,94 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 19,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 11,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 26,10 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 19,08 EUR.

1&1 ließ sich am 27.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,05 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.05.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 13.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2025 1,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

