Der DAX hält sich am Freitag wieder über der Marke von 24.000 Punkten und schielt zeitweise auf neue Rekorde. Trotz einer leichten Korrektur nach dem Allzeithoch zeigt er sich robust.

Der DAX eröffnete mit einem minimalen Gewinn von 0,11 Prozent bei 24.026,69 Punkten und damit über der runden Marke. Im weiteren Verlauf baute er die Zuschläge noch aus, sodass er im bisherigen Hoch bis auf 24.149,08 klettern konnte. Nun fällt er leicht zurück, hält sich aber auf grünem Terrain.

Der Leitindex hat eine Rekordrally hinter sich, die in der Spitze am 21. Mai 2025 auf ein Allzeithoch von 24.152,24 Punkten getragen hatte. An diesem Tag wurde bei 24.122,40 Zählern zudem ein neuer Rekordschlussstand erreicht.

"Gesundes Durchatmen" am Vortag?

Beim DAX sei am Vortag die jüngste Gewinnserie gerissen, wobei dies gerade mal der vierte Verlusttag seit Ostern gewesen sei, betonte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Von daher sollte das als gesundes Durchatmen bezeichnet werden." Die derzeit unterdurchschnittlichen Umsätze am deutschen Aktienmarkt signalisieren dem Experten zufolge, "dass aktuell unterinvestierte Anleger auf einen größeren Rücksetzer warten, um in den Markt einzusteigen".

Konjunkturdaten stützen

Die kriselnde deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal mit 0,4 Prozent doppelt so stark gewachsen wie zunächst geschätzt. "Das unerwartet deutliche Wachstum ist eine erfreuliche Überraschung. Allerdings handelt es sich aufgrund der Zollquerelen und Vorzieheffekten um einen Einmaleffekt. Im laufenden Quartal dürfte ein geringeres Wachstum ausgewiesen werden", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank.

