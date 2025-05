1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von 1&1 hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der 1&1-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 18,30 EUR.

Die 1&1-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 18,30 EUR. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 18,32 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die 1&1-Aktie bis auf 18,28 EUR. Bei 18,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 36.431 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 3,28 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 12.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,02 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,02 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte 1&1 am 07.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 0,965 EUR in den Büchern stehen haben wird.

