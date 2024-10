1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

So bewegt sich 1&1

Die Aktie von 1&1 zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 13,78 EUR zu.

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 13,78 EUR. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 13,78 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,58 EUR. Zuletzt wechselten 7.832 1&1-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,78 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,98 EUR am 05.08.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 15,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,050 EUR je 1&1-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 20,83 EUR.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 991,54 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 972,06 Mio. EUR umgesetzt.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 18.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,69 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

