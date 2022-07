1&1 Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von 1&1

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12.07.2022 16:22:01 Uhr 0,6 Prozent auf 17,85 EUR. Die Abwärtsbewegung der 1&1-Aktie ging bis auf 17,65 EUR. Bei 17,79 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.955 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,86 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 35,93 Prozent niedriger. Am 12.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,65 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 1,13 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,24 EUR aus.

Am 12.05.2022 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 975,90 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 973,72 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 04.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 16.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2022 1,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie: Was Analysten von 1&1 erwarten

United Internet-Aktie steigt: United Internet und 1&1 mit deutlich besserem Gewinn

Ausblick: 1&1 legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch)

Bildquellen: 1&1 Drillisch