1&1 Aktie News: 1&1 fällt am Dienstagvormittag

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12.07.2022 09:22:00 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 17,83 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die 1&1-Aktie bis auf 17,79 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,79 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 146 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2021 bei 27,86 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 36,00 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.07.2022 bei 17,66 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 0,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 27,24 EUR an.

Am 12.05.2022 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,59 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 975,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 973,72 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,22 Prozent gesteigert.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 16.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

