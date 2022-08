1&1 Aktie News: 1&1 schiebt sich am Freitagmittag vor

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 17,24 EUR. Bei 17,34 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,34 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.831 1&1-Aktien.

Am 26.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,86 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 38,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 04.08.2022 auf bis zu 15,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 8,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,61 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 12.05.2022. In Sachen EPS wurden 0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,59 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat 1&1 975,90 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 957,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2022 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 16.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,88 EUR im Jahr 2022 aus.

