1&1 Aktie News: 1&1 am Montagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 1&1-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 12,62 EUR.

Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:03 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 12,62 EUR abwärts. In der Spitze fiel die 1&1-Aktie bis auf 12,58 EUR. Bei 12,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 851 1&1-Aktien gehandelt.

Bei 19,78 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 56,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 7,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 20,89 EUR.

Am 08.05.2024 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,49 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,02 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 972,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,72 EUR je Aktie belaufen.

