1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag im Plus

Um 04:22 Uhr wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 16,37 EUR nach oben. Bei 16,39 EUR erreichte die 1&1-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 16,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 24.677 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,58 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,40 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,30 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 26,61 EUR angegeben.

1&1 veröffentlichte am 04.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,59 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 976,10 EUR – ein Plus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 957,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte 1&1 am 10.11.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 14.11.2023.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,88 EUR je Aktie.

