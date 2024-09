1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 13,48 EUR abwärts.

Die 1&1-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 13,48 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 1&1-Aktie bisher bei 13,48 EUR. Mit einem Wert von 13,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.303 1&1-Aktien.

Am 24.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 31,85 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 11,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,13 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,04 EUR je 1&1-Aktie aus.

Am 08.08.2024 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 991,54 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 972,06 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 18.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,71 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Gewinne in Frankfurt: Gewinne im TecDAX

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu