1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Nachmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 16,36 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:44 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 16,36 EUR. Die Abwärtsbewegung der 1&1-Aktie ging bis auf 16,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,58 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 38.001 1&1-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 19,78 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 17,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.07.2023 bei 9,39 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 42,60 Prozent sinken.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,39 EUR für die 1&1-Aktie.

Am 08.05.2024 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 1,02 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,02 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. 1&1 dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,83 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

