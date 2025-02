1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag im Ausverkauf

Notierung im Blick

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,8 Prozent auf 11,76 EUR abwärts.

Die 1&1-Aktie musste um 11:44 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 5,8 Prozent auf 11,76 EUR. Im Tief verlor die 1&1-Aktie bis auf 11,42 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 156.773 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,94 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,55 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 5,61 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 19,17 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 12.11.2024. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,00 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2024 1,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im TecDAX

TecDAX aktuell: TecDAX mit positivem Vorzeichen

XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX am Mittag steigen