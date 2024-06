1&1 Aktie News: 1&1 verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 15,86 EUR abwärts.

Die 1&1-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 15,86 EUR. Zwischenzeitlich weitete die 1&1-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,86 EUR aus. Bei 16,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 21.903 1&1-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2024 auf bis zu 19,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,72 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 9,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 40,79 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 21,39 EUR.

1&1 gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,53 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,02 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte 1&1 am 08.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von 1&1.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,83 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX notiert nachmittags im Minus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX notiert im Minus