1&1 Aktie News: 1&1 wird am Montagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die 1&1-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 15,72 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 15,72 EUR. Zwischenzeitlich weitete die 1&1-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,60 EUR aus. Bei 15,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.794 1&1-Aktien.

Am 24.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.07.2023 bei 9,90 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 37,02 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 21,39 EUR.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,02 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,02 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

