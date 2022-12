1&1 Aktie News: 1&1 büßt am Nachmittag ein

Die 1&1-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 11,78 EUR abwärts. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,50 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,99 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 105.563 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 52,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.12.2022 bei 11,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 2,43 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,99 EUR je 1&1-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 04.08.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 971,30 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 976,10 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 30.03.2023 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 21.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,05 EUR je Aktie belaufen.

