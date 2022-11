1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit Einbußen

Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 13,94 EUR. Das bisherige Tagestief markierte 1&1-Aktie bei 13,94 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,07 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 1.739 Aktien.

Am 16.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 27,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 49,24 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2022 bei 12,33 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,06 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 23,88 EUR für die 1&1-Aktie.

Am 04.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,63 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 976,10 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 971,30 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte 1&1 am 23.03.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2022 2,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

